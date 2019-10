Goudse en Edammer kaas ontsnappen aan Trump-heffingen

Opluchting bij Nederlandse kaasboeren. Gouda en Edammer kaas uit Nederland worden door Trump toch niet extra belast, terwijl Duitse en Britse kaas van hetzelfde soort wel een extra heffing van 25 procent krijgen.

De Verenigde Staten kondigden gisteravond importheffingen aan op allerlei Europese producten. Het land zegt schade te hebben geleden door de steun van de Europese Unie aan vliegtuigbouwer Airbus. De Wereldhandelsorganisatie gaf gisteren na een jarenlange procedure toestemming voor de maatregelen.

Er komt een heffing van 10 procent op Europese vliegtuigen en heffingen van 25 procent op allerlei kazen, wafels, hammen en mosselen. Dat betekent dat importeurs van de producten in de Verenigde Staten meer moeten gaan betalen en de vraag naar de producten daardoor waarschijnlijk minder wordt. De maatregelen gaan op 16 oktober in.

Pete Hoekstra

Op een eerdere lijst stonden ook heffingen op Nederlandse Gouda en Edammer kaas. Die zijn geschrapt, er zijn wel heffingen op allerlei andere kaassoorten. Voor Nederlandse kaasboeren is het een hele opluchting. Jaarlijks gaat er naar schatting voor 60 miljoen euro aan kaas naar de Verenigde Staten, vooral Gouda en Edam.

"Misschien heeft het geholpen dat de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra afgelopen zomer Ere Waegemeester is geworden van de Gouda kaasmarkt", zegt Onno Boermsa van brancheorganisatie GemZu. Daarnaast denkt hij dat de heffingen misschien een positief effect hebben op Nederlandse kaasboeren, omdat Duitse kazen wel worden belast.

Serieuze schade

De Amerikaanse president Trump reageerde gisteren opgetogen op de uitspraak van de Wereldhandelsorganisatie over Airbus. "Het was een grote winst voor de Verenigde Staten. Dat zagen we eerder niet, wel nu ik president ben. De Wereldhandelsorganisatie wil dat ik gelukkig ben. Dit was een winst van 7 miljard, niet slecht."

Dat de zaak ver voor zijn presidentschap is begonnen, in 2004, deed niets af aan zijn overwinningsgevoel.

Airbus waarschuwt voor de gevolgen van de heffingen. Niet alleen voor Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, maar ook voor Amerikanen die werken in de luchtvaartindustrie en reizigers. "We hopen dat Amerika en de Europese Unie samen een oplossing vinden voordat ze serieuze schade veroorzaken aan de luchtvaartindustrie en de wereldwijde economie", schrijft Airbus in een verklaring. Volgens het bedrijf hebben 275.000 Amerikanen werk dankzij de luchtvaartsector.

De Europese Unie dreigt tegenmaatregelen te nemen. Begin volgend jaar doet de Wereldhandelsorganisatie uitspraak in de zaak over Amerikaanse steun aan vliegtuigbouwer Boeing. Als die uitspraak positief uitvalt voor de Europese Unie, mogen er tegenmaatregelen worden genomen.