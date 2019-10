Spoeddebat corruptiezaak Den Haag: 'Vertrouwen opzeggen was onvermijdelijk'

In Den Haag is het spoeddebat aan de gang over de corruptiezaak rond de wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Gisteren werden er huiszoekingen gedaan bij de wethouders van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

De twee worden ervan verdacht zich te hebben laten omkopen in ruil voor nachtvergunningen voor horeca-ondernemers. Vandaag zegden de andere coalitiepartijen, VVD, D66 en GroenLinks, het vertrouwen op in Hart voor Den Haag/Groep de Mos, waarmee het Haagse college viel.

Boos

Binnen de gemeenteraad van Den Haag lopen de meningen ver uiteen. Zo vindt bijvoorbeeld de PVV het besluit te drastisch, omdat de wethouders nog enkel verdachten zijn.

Andere oppositiepartijen vinden dat er juist eerder ingegrepen had moeten worden, omdat er volgens hen bij eerdere debatten over de nachtvergunningen al signalen waren van belangenverstrengeling.

Den Haag/Groep de Mos-fractievoorzitter Arjen Dubbelaar was vooral "heel boos", zei hij bij de opening van het spoeddebat. "Dit voelt als een politieke afrekening. Wij komen terug. Sterker en strijdbaarder dan ooit", zei hij over het opzeggen van het vertrouwen door zijn coalitiepartners.

"Een aantal partijen is alvast op de stoel van de rechter gaan zitten. Maar in Nederland is iedereen onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Wij zien de uitkomst van het onderzoek met vertrouwen tegemoet, want wij hebben wél vertrouwen in onze wethouders."

Schijn van integriteitsschending

GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns noemde het besluit het vertrouwen op te zeggen "zwaar". "Maar er ligt een onderzoek met daarin zware aantijgingen vanuit de Rijksrecherche en dit onderzoek kan nog lang duren. Misschien nog wel een jaar", aldus Kapteijns.

"Daarom hebben we onze verantwoordelijkheid genomen, om niet de schijn van integriteitsschending boven ons stadsbestuur te hebben. Het was niet makkelijk, maar wel onvermijdelijk."