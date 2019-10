Microsoft kondigt uitklapbare smartphone aan 'die eigenlijk geen telefoon is'

Wat het product allemaal precies kan, moet Microsoft nog bekendmaken. Topman Panos Panay benadrukte wel alvast dat de smarthpone eigenlijk niet als telefoon gezien mag worden.

"Natuurlijk, je kunt er berichten mee sturen en bellen. Maar je kunt er vooral heel productief mee zijn", zei hij. Zo kunnen de schermen onafhankelijk van elkaar worden bediend en is de smartphone volgens Panos eenvoudig te gebruiken als een soort laptop.

De telefoon zal draaien op Android, het besturingssysteem van Google. In februari 2016 bracht Microsoft met de Lumia 650 voor het laatst een smartphone op de markt.

Naast de Surface Duo kondigde Microsoft in New York de Surface Neo aan; een uitklapbare tablet met twee schermen. Ook de Neo ligt eind volgend jaar in de winkel.