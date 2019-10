Schiphol-topman Benschop: boze boeren bij ons aan het verkeerde adres

Schiphol-baas Benschop wil best in gesprek met boeren die naar de luchthaven willen gaan om actie te voeren. Maar hij vindt dat zij hun pijlen beter op andere sectoren kunnen richten.

"Als de luchtvaart al genoemd wordt bij het stikstofprobleem gaat het over 1 of 2 procent misschien. Dus ze zijn aan het verkeerde adres om het probleem op te lossen."

Op sociale media en WhatsApp circuleert een plan om om 29 oktober naar Schiphol op te trekken en het vliegverkeer stil te leggen, omdat daar het grootste stikstofprobleem zou liggen. Agractie, de organisatie achter de grote demonstratie van gisteren in Den Haag, steunt dat plan niet.

Oud-staatssecretaris Benschop is het ook niet met de actie eens. Hij vindt dat iedereen een bijdrage moet leveren. "Het lijkt me dat we allemaal heel verstandig moeten nadenken en het hoofd koel houden. Maar we moeten ook wel een beetje de verhoudingen in het oog houden."