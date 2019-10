Kinderboekenweek van start zonder kinderen, maar met boek van André Kuipers

Dit jaar is het motto van de Kinderboekenweek Reis mee! En iemand die veel van reizen afweet, is astronaut André Kuipers. Hij was dit jaar eregast en maakte samen met illustrator Natascha Stenvert het prentenboek: André het astronautje op zoek naar Laika.

Het prentenboek, dat gebaseerd is op echte gebeurtenissen in de ruimte, gaat over een hondje Laika dat er met een raket vandoor gaat en kwijtraakt in de ruimte. "Astronaut André en vriendin Valentina moeten Laika dan zien terug te vinden", zegt Kuipers in het NOS Radio 1 Journaal.

En daar komt het thema van de boekenweek naar voren: voertuigen. Maar ook recycling is een rode draad in het boek, zegt Kuipers. "André en Valentina moeten zelf een raket gaan bouwen en dat moeten ze doen van onderdelen van allerlei voertuigen."