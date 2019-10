Sponsor PSV in opspraak wegens 'louche nep-advertenties'

Het bedrijf Investous blijft in ieder geval tot eind volgend jaar een officiële sponsor van PSV. Dat zegt een woordvoerder van de Eindhovense voetbalclub nu het bedrijf in opspraak is geraakt vanwege malafide praktijken. In het tv-programma 'Opgelicht' bleek gisteravond dat de sponsor via advertenties goedgelovige mensen verleidt om te investeren in bitcoins, goud of aandelen.

Nep-advertenties op sociale media leiden naar fake news-artikelen met verzonnen citaten van BN'ers als Waylon of Jort Kelder. De artikelen lijken op stukken van de NOS of de Volkskrant. Wie doorklikt, wordt in contact gebracht met 'makelaars', die vervolgens extreem risicovolle investeringen aanbieden. Investous blijkt het bedrijf achter deze advertenties te zijn.

Volgens het onderzoeksprogramma is de kans dat de investeringen winst opleveren slechts tien procent. Verschillende mensen zijn tienduizenden euro's verloren door de advertenties, schrijft Omroep Brabant.

Niet illegaal

Toch doet Investous niets illegaals. Het bedrijf is gevestigd in Cyprus, waar het toezicht veel soepeler is dan in Nederland. PSV-woordvoerder Thijs Slegers vertelt in het tv-programma dat er vijf klachten over de sponsor zijn binnengekomen bij de club. PSV heeft het bedrijf gevraagd de klachten serieus te nemen en op te lossen.

Investous zelf wilde niet voor de camera van het tv-programma verschijnen. Via een e-mail laat het bedrijf weten zich aan de regels te houden. Mensen met klachten kunnen een formulier invullen.

Als het bedrijf de klachten naar behoren afwikkelt, is er volgens PSV geen reden om het sponsorcontract met het bedrijf op te zeggen, zegt de woordvoerder.