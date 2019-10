Nieuw beeld van mishandeling agent bij trouwstoet, dader te zien

De politie heeft nieuwe beelden vrijgegeven van de mishandeling van een agent bij een trouwstoet in Rotterdam in augustus. Op eerdere beelden was alleen te zien dat de agent op de grond lag, nu is ook te zien hoe hij geslagen werd.

Een man in een donker pak sloeg de agent van achteren neer. De politieagent is er slechter aan toe dan aanvankelijk werd gedacht: hij blijkt naast een hersenschudding ook last te hebben van een spierverrekking in z'n nek. De politie roept mensen die de mishandeling gefilmd of gezien hebben opnieuw op zich te melden.

De beelden waren bij Opsporing Verzocht te zien: