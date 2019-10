Air France gaat CO2-uitstoot binnenlandse vluchten compenseren

Air France gaat vanaf januari de CO2-uitstoot voor alle binnenlandse vluchten in Frankrijk compenseren. Dat maakt het bedrijf bekend in een interview met de Franse krant Le Parisien.

Het gaat om zo'n 450 binnenlandse vluchten per dag. De CO2 wordt gecompenseerd door onder meer het planten van bomen en het beschermen van bossen.

Maatregelen KLM

Zustermaatschappij KLM heeft geen plannen voor een standaard CO2-compensatie. Mensen kunnen hier bij het kopen van hun tickets sinds 2008 wel zelf voor kiezen. Dat doet nu 1 procent van de reizigers. Sinds dit jaar wordt bij advertenties met een prijs ook genoemd wat het kost om de CO2-uitstoot van de reis te compenseren.

KLM zei eerder deze maand wel vanaf april 2020 één dagelijkse verbinding tussen Brussel en Schiphol te vervangen door stoelcapaciteit op de hogesnelheidstrein Thalys. Het bedrijf vliegt nu nog vijf keer per dag tussen Brussel en de Amsterdamse luchthaven.

Air France maakte ook bekend in 2030 de CO2-uitstoot met de helft te willen verlagen ten opzichte van 2005. Het verbruik per passagier per honderd kilometer komt dan onder de drie liter.

Stoppen met wegwerpplastic

De Franse vliegmaatschappij pakt niet alleen de uitstoot aan, maar zet ook in op een vermindering van plastic afval. Vanaf vandaag wordt afval op vluchten naar Parijs gescheiden ingenomen en gerecycled. In januari 2020 wil het bedrijf helemaal stoppen met wegwerpplastic, zoals verpakkingen en bestek. KLM is ook bezig met het verminderen van plastic afval, maar stopt nog niet met wegwerpplastic.

Miljoenen

Air France zegt de maatregelen vrijwillig te nemen. Het compenseren van de CO2-uitstoot gaat het bedrijf miljoenen kosten. Hoeveel precies is onbekend. Er is de laatste tijd regelmatig kritiek op de vele korte vluchten binnen Europa, waarvoor de trein als alternatief wordt genoemd. Dat geldt ook voor veel binnenlandse vluchten in Frankrijk, dat ook een groot netwerk van hogesnelheidstreinen heeft.

Eerder maakten we deze video over of we ooit snel door heel Europa kunnen reizen met de trein in plaats van het vliegtuig: