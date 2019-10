KLM bereikt cao-akkoord met vakbonden na stakingen

KLM heeft een cao-akkoord bereikt met de vakbonden voor grondpersoneel, cabinepersoneel en de piloten. Het akkoord kwam tot stand na drie stakingen van het grondpersoneel, die leidden tot annulering van veel vluchten.

Het grondpersoneel krijgt er in twee jaar en negen maanden tijd in totaal 8,5 procent loon bij. Hun winstdelingsregeling wordt wel versoberd. Pas bij een hogere winst krijgen ze nog de maximale winstuitkering.

Het cabinepersoneel en de piloten krijgen over dezelfde periode een lagere loonsverhoging van 7 procent. Maar zij behouden de huidige, riantere winstdelingsregeling.

Vakbond FNV eiste ook dat er meer mensen in vaste dienst komen bij het grondpersoneel. KLM zegt in het kader daarvan tachtig mensen in dienst te zullen nemen bij onder meer de bagageafhandelaars en de platformmedewerkers.

Weinig enthousiasme

De vakbonden zijn nieterg enthousiast over het akkoord. Vooral de loonsverhoging vinden ze aan de magere kant.

VNC, de vakbond voor het cabinepersoneel, zegt ontevreden te zijn met de loonsverhoging maar wel met de secundaire arbeidsvoorwaarden. De bond gaat het onderhandelingsresultaat daarom niet met een positief stemadvies voorleggen aan de achterban. "Als de ledenraad ermee instemt, dan is de deal een deal. Als de ledenraad niet akkoord gaat, dan gaan we terug naar de onderhandelingstafel", zegt Chris van Elswijk van VNC.

Vakbond CNV Vakmensen is iets positiever over het eindresultaat. "Alhoewel we het loonbod van KLM nog steeds aan de magere kant vinden, is het qua inhoud een verdedigbaar akkoord", zegt onderhandelaar Michiel Wallaard van CNV Vakmensen. "Ik blijf vinden dat KLM - na recordjaren qua winst - zich in de onderhandelingen te veel heeft opgesteld als een kruidenier. Daardoor is veel volstrekt vermijdbare onvrede ontstaan bij medewerkers." Ook CNV gaat het akkoord voorleggen aan de leden. Pas als die ermee instemmen wordt het definitief.