KPN benoemt Joost Farwerck als nieuwe topman, Jan Kees de Jager weg

KPN heeft Joost Farwerck benoemd tot nieuwe topman. Hij zit al sinds 2013 in het bestuur van het telecombedrijf en wordt nu doorgeschoven naar de toppositie.

KPN besloot gisteren de voordracht van Dominique Leroy terug te draaien omdat in België een strafrechtelijk onderzoek naar haar loopt. Farwerck was toen al actief als tijdelijke topman. Hij is nu voor vier jaar aangesteld.

Het bedrijf maakte verder bekend dat Jan Kees de Jager in maart volgend jaar vertrekt als financieel directeur. De Jager werd door sommigen getipt als mogelijke topman van het bedrijf. Hij zegt dat hij kansen in het internationale bedrijfsleven wil najagen. Het bedrijf heeft al een vervanger: Chris Figee. Hij werkt nu als financiële topman bij verzekeraar ASR.

Onrust in de top

Bij KPN is het sinds het vertrek van Eelco Blok in april 2018 onrustig in de top. Als opvolger werd de Italiaan Maximo Ibarra benoemt, maar hij nam na een jaar een nieuwe functie aan in Italië.

Als opvolger werd de Belgische Leroy benoemd. Tegen haar werd al snel na de benoeming een strafrechtelijk onderzoek gestart. Leroy had begin augustus een pakket Proximus-aandelen ter waarde van 285.000 euro verkocht, terwijl ze toen al met KPN in gesprek was over een aanstaand vertrek.

Met Farwerck komt er nu een KPN-veteraan aan het roer. Hij werkt sinds de jaren '90 bij het telecomconcern.