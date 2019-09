Drie aanhoudingen na beschieting voor Rotterdams café

De politie in Rotterdam heeft drie mensen aangehouden voor het schietincident van zondagavond voor een café aan de Nieuwe Binnenweg. Onder hen is het slachtoffer, dat zwaargewond raakte.

De 26-jarige Rotterdammer stond rond 21.30 uur voor het café toen hij werd beschoten. Volgens omstanders gebeurde dat met een automatisch wapen en werden zeker tien kogels afgevuurd. Ook de gevel van het café werd geraakt.

Onduidelijk is nog of de Rotterdammer ook echt het doelwit was. "Of de kogels voor hem bedoeld waren, is nog onderwerp van onderzoek", stelt de politie in een persbericht. Vanwege de onduidelijkheid is het slachtoffer in het ziekenhuis aangehouden.

Andere gewonde

De andere twee arrestanten zijn een man die later op de avond met een schotwond bij een ziekenhuis binnenkwam en degene die hem daar bracht. De politie onderzoekt of de verwonding iets te maken heeft met het incident aan de Nieuwe Binnenweg.

Verder wordt vermoed dat er een verband is tussen het schietincident en twee autobranden, rond 00.45 uur die nacht. De politie zoekt getuigen die hebben gezien dat de auto's in brand werden gestoken.