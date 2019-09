Jaar cel voor Marokkaanse journaliste om 'illegale abortus'

De Marokkaanse journaliste Hajar Raissouni is door de rechtbank in Rabat veroordeeld tot een jaar cel vanwege seks buiten het huwelijk en illegale abortus.

Haar Sudanese verloofde kreeg eveneens een jaar cel opgelegd. De gynaecoloog die de abortus zou hebben uitgevoerd moet twee jaar de cel in, twee medewerkers van hem kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf.

De 28-jarige Raissouni werkt voor het onafhankelijke dagblad Akhbar al Yaoum. Eind vorige maand werd ze aangehouden toen ze bij de gynaecoloog vandaan kwam.

De arts ontkende eerder dat er een abortus is uitgevoerd. Hij zei dat Raissouni met spoed moest worden geopereerd vanwege een bloeding.

Toevallig aangehouden

Volgens mensenrechtenorganisaties zijn de aanhouding en veroordeling van Raissouni bedoeld om haar de mond te snoeren. De journaliste schreef onder meer over politiek en mensenrechten. Ook deed ze verslag van de Rif-protesten.

Eind vorig jaar werd de oprichter van dagblad Akhbar al Yaoum tot twaalf jaar cel veroordeeld wegens seksueel wangedrag. De journalist uitte zich voorheen kritisch over het koningshuis en de regering.

De aanklager zei dat de beschuldigingen niets te maken hebben met Raissouni's werk als journalist. Volgens hem werd de praktijk van de gynaecoloog in de gaten gehouden omdat er illegale abortussen zouden plaatsvinden en is ze toevallig aangehouden.

Alleen religieus huwelijk

Raissouni heeft met haar Sudanese verloofde alleen een religieus huwelijk, maar dat wordt in Marokko niet erkend. Een huwelijk voor de wet was volgens haar nog niet mogelijk, omdat ze wachtten op documenten van de Sudanese ambassade.

Het is in Marokko verboden om buitenechtelijke relaties aan te gaan. Ook abortus is verboden, behalve bij een getrouwde vrouw die toestemming krijgt van haar echtgenoot.