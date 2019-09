Eric Burdon blaast concert in Amsterdam met publiek in de zaal af

De Engelse zanger Eric Burdon heeft een concert met The Animals in Amsterdam nog voor aanvang afgeblazen. Het concert in AFAS Live zou om 20.00 uur beginnen, maar nog voor er een nummer was gespeeld liep hij weer van het podium af.

Hij gaf nog wel een korte verklaring. Volgens De Telegraaf meldde de zanger aan het publiek dat het optreden niet doorgaat omdat ze niet betaald hebben gekregen. "Ik waardeer het erg dat jullie zijn gekomen", zei hij. "Ik schaam me enorm. Schaamte is het ergste gevoel dat iemand kan hebben."

De concertzaal houdt het op "onvoorziene omstandigheden", die niet verder worden toegelicht. AFAS Live en concertorganisator Eventim waren niet bereikbaar voor commentaar.

De 78-jarige Eric Burdon werd in 1964 wereldberoemd als leadzanger van The Animals met de hit The House of the Rising Sun. Hij zou naar Amsterdam komen in het kader van een afscheidstournee.