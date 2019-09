Opera-zingende dakloze vrouw gaat viral, blijkt Russische zangeres

In de video is een vrouw te zien die de aria O mio babbino caro van de Italiaanse Giacomo Puccini zingt. Ze staat in een metrostation, tussen al haar spullen in tassen. Ze is dakloos.

Meerdere mensen op sociale media herkenden haar. De vrouw blijkt een Russische zangeres, genaamd Emily Zamourka, die altijd wilde doorbreken in Rusland. Dat lukte niet en sinds een tijdje is ze dakloos in de Verenigde Staten. In een interview met NBC vertelde ze dat ze vaker in de metro zingt "omdat het zo mooi klinkt". "Ik slaap momenteel waar ik kan slapen", voegde ze eraan toe.

Voor wie het hele operanummer wil luisteren: