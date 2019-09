Politie voert flitser voor telefoon achter het stuur in

De politie voert definitief de flitscamera in waarmee automobilisten worden gefotografeerd die achter het stuur hun telefoon vasthouden.

Na een proef van anderhalf jaar is er gekozen voor een type camera met infrarood die ook 's avonds kan worden ingezet.

Foto's waar geen overtreding op staat worden direct gewist. De foto's mogen niet gebruikt worden voor de opsporing van verdachten en criminelen. De Autoriteit Persoonsgegevens is akkoord gegaan met de methode.

Beker koffie

Bij de ontwikkeling van de software die de camera's aanstuurt is gebruik gemaakt van machine-learning, soms artificial intelligence genoemd, al is dat niet helemaal hetzelfde.

In de computer zijn plaatjes ingevoerd van mensen met en zonder telefoon in hun hand zodat de camera het verschil leerde onderscheiden. Zo wordt niet iedereen met een beker koffie in zijn hand geflitst: