Zeven dode olifanten gevonden bij dorp Sri Lanka

In Sri Lanka zijn zeven olifanten dood gevonden. Autoriteiten vermoeden dat ze zijn vergiftigd door dorpsbewoners, die boos waren omdat de dieren hun oogst hadden vernietigd.

De kadavers werden vrijdag en zaterdag ontdekt in een reservaat in de buurt van het dorp Habarana, in het midden van het land. Het gaat om vrouwtjes van één kudde. Een van de dieren was drachtig. In Sri Lanka is het verboden om deze olifanten te doden.

Op het Sri Lankaanse platteland wordt het leefgebied van de olifanten teruggedrongen door uitbreiding van dorpen en boerderijen.

De populatie wilde olifanten in Sri Lanka werd in 2011 voor het laatst officieel geteld. Hun aantal werd toen vastgesteld op 5879.