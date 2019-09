Personeel Roda JC meldt zich ziek vanwege beoogde nieuwe clubeigenaar

Het kantoorpersoneel van Roda JC heeft zich vandaag ziek gemeld. De werknemers doen dit uit onvrede over de komst van Mauricio Garcia de la Vega, de beoogde nieuwe eigenaar van de noodlijdende club. Dat schrijft 1Limburg.

De aanhang van Roda is het vertrouwen in de Mexicaan verloren. Daarom hebben ze hem vrijdag in de rust van het duel tegen De Graafschap het Parkstad Limburg Stadion uitgezet.

Dat ging zo: