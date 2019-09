Vissen kunnen 5 meter hoogteverschil overbruggen met nieuwe passage

In Doesburg is een van de grootste vispassages van Nederland geopend. De passage maakt het voor vissen mogelijk ongehinderd in het hele stroomgebied van de Oude IJssel tot in Duitsland te zwemmen en hun paaigebied bereiken.

Daar kunnen vissen zich voortplanten en dat is belangrijk voor een gezonde visstand. Stuwen en gemalen vormen in Nederland een obstakel voor de vissen, waardoor het lastig is om het paaigebied te bereiken. Er zijn verschillende vispassages in Nederland, waardoor de vissen stroomopwaarts naar Duitsland kunnen zwemmen. Door de nieuwste passage in Doesburg ligt de hele route nu open.

In deze video wordt uitgelegd hoe de vispassage werkt: