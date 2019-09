20 jaar geëist tegen verdachte van 'kofferbakmoord' uit 2005

Tegen Leon van M., de man die ervan wordt verdacht in 2005 Caroline van Toledo te hebben vermoord, is twintig jaar cel geëist.

Justitie somde tijdens de zitting nog eens alle bewijsmiddelen op, waaronder getuigenverklaringen, een dna-spoor en een karakterschets, meldt RTV Rijnmond. De 42-jarige verdachte uit Brielle ontkent alle beschuldigingen.

Van Toledo werd in 2005 gevonden in de kofferbak van haar uitgebrande auto in een natuurgebied bij Rotterdam. Ook in haar woning in Oostvoorne was brand gesticht. De patholoog-anatoom verklaarde tijdens de zitting dat ze door brand om het leven is gekomen; er zaten roetdeeltjes in haar luchtpijp.

Leon van M. zat in 2007 en 2008 al een aantal maanden in voorarrest, maar werd toen vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Twee jaar geleden werd hij opnieuw opgepakt na nieuw onderzoek. Volgens het Openbaar Ministerie zat zijn dna op de stropdas waarmee het slachtoffer was vastgebonden. Ook verklaarden twee getuigen dat Van M. de moord tegen hen had bekend.