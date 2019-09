Reclassering neemt extra veiligheidsmaatregelen rond zware criminelen

Reclassering Nederland komt met nieuwe veiligheidsmaatregelen om medewerkers die met zware criminelen werken te beschermen. Deze mensen lopen het risico om aangevallen te worden of bij een liquidatie betrokken te raken. In het uiterste geval worden cliënten teruggestuurd naar justitie.

Naast het weigeren van cliënten, zullen medewerkers van de reclassering ook in duo's gaan werken en vinden gesprekken zoveel mogelijk plaats op extra beveiligde locaties.

Met de nieuwe aanpak is een proef gedaan in een aantal regio's en het wordt nu landelijk ingevoerd. Volgens directeur Johan Bac van Reclassering Nederland worden cliënten alleen geweigerd als noodmaatregel. "De kern van ons werk is om ze vast te pakken en niet los te laten, maar als het echt ernstige vormen aanneemt, kunnen we de zaak teruggeven aan het Openbaar Ministerie. Daar wordt dan bekeken of ze teruggaan naar de gevangenis."

Cliënten met kogelwerend vest

Jaarlijks staan zo'n 80.000 mensen onder toezicht van de reclassering. Een kleine groep van rond de 150 cliënten vormt een veiligheidsrisico. "Er komen mensen bij ons met een kogelwerend vest omdat ze op een dodenlijst staan en bang zijn om geliquideerd te worden. Of mensen worden een paar uur na een afspraak geliquideerd. Dat levert natuurlijk gevaar op voor onze medewerkers en de samenleving", zegt Bac.

Om een goede inschatting te maken van het gevaar, worden de cliënten verdeeld in categorieën. Bac erkent dat deze afweging altijd lastig blijft. "Risico's inschatten is ons vak. Dit gaat om de topcategorie, maar dat blijft altijd op basis van verleden of stoornissen. Dat is geen exacte wetenschap."

CDA-Tweede Kamerlid Van Toorenburg steunt de plannen van Reclassering Nederland. "Ik denk dat het nodig is. Er wandelt in Nederland een groep misdadigers rond die je niet op dezelfde manier kunt aanpakken als de reclassering tot op heden deed."

Consequenties wangedrag

Volgens Van Toorenburg past de nieuwe aanpak van de reclassering in een totaalpakket. "We hebben ook een nieuw beleid binnen het gevangeniswezen waarin vanaf het begin wordt gekeken wanneer gedetineerden weer vrij kunnen komen. Dat gebeurt niet meer automatisch na twee derde van de straf."

Van Toorenburg denkt dat de nieuwe aanpak er ook toe zal bijdragen dat de medewerkers van de reclassering durven te zeggen dat een persoon te gevaarlijk is om mee te werken. Ze vindt verder dat er duidelijke consequenties moeten zijn voor mensen die zich tijdens hun periode bij de reclassering misdragen. "Als mensen denken dat ze bij de reclassering gewoon door kunnen gaan met hun foute gedrag, wordt de samenleving niet veiliger."