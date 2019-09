Inspectie vindt veel gebreken bij Calvijn College

Het Amsterdamse Calvijn College heeft bij de examens veel steken laten vallen, meldt Trouw. Dat blijkt volgens de krant uit een kritisch rapport van de onderwijsinspectie dat vandaag verschijnt. Daarin staat dat de vmbo-school zich niet hield aan het eigen examenreglement bij het afnemen van de schoolexamens en ook niet aan alle regels van het wettelijke eindexamenbesluit.

Dit voorjaar raakte de school in opspraak toen bleek dat een groot deel van de 77 examenkandidaten in totaal 180 toetsen moest inhalen omdat een deel van de schoolexamens niet was afgenomen.

Cijferadministratie moet beter

De school moet orde op zaken stellen, stelt de inspectie. Docenten moeten zich beter verantwoorden over het opstellen van en uitvoeren van het Programma Toetsing en Afsluiting (PTA), zoals de schoolexamens formeel heten. Ook moet de cijferadministratie beter en moet er duidelijker beleid komen over wie recht heeft op een herkansing en wanneer die herkansingen worden gehouden.

Ook een externe partij deed onderzoek naar het examendebacle. Deze onderzoekscommissie constateert volgens Trouw eveneens dat er veel onduidelijkheid was bij de organisatie van de examens en de cijferadministratie.