Twee incidenten met geweld tegen agenten

Afgelopen nacht zijn er twee incidenten geweest met geweld tegen politieagenten. In Zoetermeer liep een politieman een gebroken neus op toen hij werd geslagen. In Castricum werd een agent meerdere keren in het gezicht geslagen.

De agent in Zoetermeer probeerde rond 4.30 uur een ruzie tussen twee mannen te sussen. Een 17-jarige jongen sloeg hem in het gezicht. De agent werd met een bloedneus naar het ziekenhuis gebracht, waar bleek dat zijn neus gebroken is. De jongen is direct aangehouden.