Tieners met messen op weg naar confrontatie in Rotterdam opgepakt

Negen jongeren die vermoedelijk een ruzie met een andere groep jongeren in Rotterdam wilden uitvechten, zijn vannacht opgepakt in en rond een tram in de stad. Volgens de politie hadden verschillende jongeren messen bij zich. De ruzie zou het gevolg zijn van een "onenigheid" die al geruime tijd speelt tussen jongeren uit de wijk Charlois en het stadsdeel IJsselmonde.

Rond 23.00 uur kreeg de politie informatie over een op handen zijnde confrontatie op de Verboomstraat in Charlois. In een tram zagen agenten een grote groep jongeren, waarop de tram werd stilgezet.

Nog zeven mensen

Bij een controle bleek dat twee jongeren van 16 een mes of steekwapen bij zich hadden. Ze zijn aangehouden. Ook werden zeven jongeren van de tussen de 15 en 17 gearresteerd omdat ze geen identiteitsbewijs bij zich hadden.

In en onder stoelen of banken in de tram en op straat vond de politie nog zeven messen. De politie verwacht die te kunnen koppelen aan de aangehouden jongeren.

De twee jongens van 16 met een mes of steekwapen zitten nog vast. Volgens de politie vraagt dit incident om een "verdere analyse en verdieping". Daarbij zijn zowel politie, gemeente als Openbaar Ministerie betrokken.