Ouderenbond maakt met cursus leden weerbaar tegen babbeltrucs

In de cursus is aandacht voor babbeltrucs, maar ook voor internetoplichting, phishing en de beveiliging van de woning. Cursist Stefany Jansen benadrukt hoe belangrijk de voorlichting is. "Het is niet de bedoeling dat je heel angstig wordt, maar wees wel bewust en denk na voordat je de deur opendoet voor iemand. Als je niemand verwacht, waarom zou je dan opendoen?"

Volgens Jansen zijn er genoeg senioren die niet doorhebben dat ze te maken hebben gehad met oplichting. "En dan noem je een aantal voorbeelden van babbeltrucs, en dan herkennen ze dat. Dan zijn ze heel erg geschrokken."

Ook gedupeerde De Looze was geschrokken. Het afgesloten abonnement kon gelukkig voor haar opgezegd worden. Maar dat alles goed zou komen, had De Looze ook verwacht. "Ik ben een pitbull. Ik zet mijn tanden erin en laat niet meer los voordat iets opgelost is."