Man schiet inbreker dood en gaat terug naar bed zonder 911 te bellen

In Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, is een man gearresteerd die ervan wordt verdacht een inbreker te hebben doodgeschoten. De man zou daarna weer terug naar bed zijn gegaan, in plaats van het alarmnummer te bellen.

De 72-jarige James Michael Meyer werd naar eigen zeggen om 05.00 uur 's ochtends wakker doordat iemand met een houweel zijn schuur probeerde binnen te komen. Hij pakte zijn geweer en riep de inbreker te stoppen, niet dichterbij te komen en dreigde anders te schieten.

De inbreker zou daarna op Meyer af zijn gelopen, die daarop een schot loste. De inbreker liet zijn houweel vallen en rende weg. Meyer schoot daarna naar eigen zeggen "in de duisternis", maar wist niet of hij de inbreker raakte. Daarna keerde hij terug naar bed. Bij zonsopkomst zag Meyer de man dood op zijn stoep liggen.

Meyer zelf heeft verklaard dat hij die avond twee schoten heeft gelost uit zelfverdediging. Volgens buurtbewoners zijn er die avond drie schoten gelost.