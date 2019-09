Negentig Groningse supporters vast voor 'vechtafspraak' met Ajax-aanhang

Negentig supporters van FC Groningen zijn aangehouden in een Amsterdamse kroeg. Volgens de politie hadden ze een vechtafspraak met Ajax-supporters.

De politie kwam in actie na een tip. De Groningers zaten in een café in de Rivierenbuurt in Amsterdam-Zuid. Ze hadden onder meer een boksbeugel, zwaar vuurwerk, beschermende mondbitjes en een veiligheidsbril bij zich. Ook zijn flink wat kleine pakjes cocaïne gevonden. Geen van allen had een kaartje voor de wedstrijd van vanavond.

De politie vorderde een stadsbus om de supporters naar de politiecel te brengen. De politiewoordvoerder weet niet of de bus volgens de dienstregeling reed en op dat moment passagiers vervoerde.

Er liepen ook Ajax-supporters in de wijk, zegt de politie. Zij maakten zich uit de voeten toen ze zagen dat de politie eraan kwam.