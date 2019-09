Koning verrast Utrechtse buren en 'geeft kracht om door te gaan'

Want in Zuilen komen veel culturen en nationaliteiten samen. "Er wonen veel verschillende mensen die de verbinding met buren niet vanuit zichzelf aangaan", zegt Ayachi daarover. "Soms moet je wat energie en geduld hebben, een lange adem, om die verbintenissen te krijgen. Die zijn de moeite waard."

Ayachi maakt zich zorgen over andere gemeenschappen waar het contact tussen buren minder is. "Vooral voor de mensen die een teruggetrokken bestaan leven of eenzaam zijn. Dat is mijn zorg. Er moet meer contact komen." Want daardoor merk je pas wat voor een talent er in de buurt is, vervolgt ze. "Ik heb een buur of veertig waar ik op kan rekenen. Bij al die mensen kan ik terecht; voor een praatje, een kopje koffie of hulp. Dat is toch fantastisch?"