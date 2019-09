In het hele land evenementen afgelast vanwege onstuimige zondag

Tal van evenementen die voor morgen gepland stonden, zijn op voorhand afgelast. Omdat er onstuimig weer wordt verwacht, gaan de Delfzielster Dweildagen, Liempde Swingt en Tractorpulling in Halsteren niet door.

De Texel Halve Marathon begint vooralsnog gewoon om 12.30 uur morgenmiddag, maar de organisatie adviseert de lopers om zich goed voor te bereiden, meldt NH Nieuws. De prijsuitreiking na afloop wordt van buiten naar binnen verplaatst.

Weerman Marco Verhoef verwacht stormachtig weer, windkracht 8. "Het zal een beetje vlagerig zijn", zegt hij. In Delfzijl betekent dat een voortijdig einde aan het tweedaagse muziekfestival. Vanavond wordt er gewoon gefeest, maar morgen zijn er geen optredens van dweilorkesten.

Klets- en kletsnat

"Naast dat iedereen klets- en kletsnat wordt, is ook de hele sfeer weg. Bezoekers zullen het massaal laten afweten en de sfeervolle aankleding kan niet worden opgehangen. Ook heel veel kraamhouders voor de braderie hebben al afgezegd", meldt de organisatie van de Delfzielster Dweildagen aan RTV Noord.

In het Brabantse Liempde gaat het muziekfestival Liempde Swingt niet door. Aan de andere kant van de provincie is ook het Roosendaals Treffen afgelast. Het zou voor de dertiende keer zijn dat (culturele) instellingen en verenigingen zich op straat presenteren, maar het feest is, voor het tweede jaar op rij, afgelast. "De slechte weersverwachtingen met regen en wind zijn de reden voor dit moeilijke besluit", laat cultuurwethouder Toine Theunis bij Omroep Brabant weten.

Ook de wedstrijd trekker-trekken, tractorpulling in Halsteren, is afgelast, maar dan vooral omdat het terrein door alle regen van de laatste dagen onbegaanbaar is geworden.

Goede voorbereiding

De organisatie van de Texel Halve Marathon neemt op en rond het parcours extra maatregelen en waarschuwt de lopers. "Zorg voor de juiste kleding tijdens het hardlopen door middel van een wind- of regenjas en neem eventueel extra eten of drinken mee voor onderweg," zegt de organisatie tegen NH Nieuws. Het parcours is ongewijzigd, de starttijd ook.