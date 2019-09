Kleuter zwaargewond bij brand in Brunssum

Bij een brand in een flatwoning in Brunssum is een vijfjarig meisje zwaargewond geraakt. De kleuter is naar het brandwondencentrum van het ziekenhuis in de Duitse stad Bochum gebracht.

Bij de brand raakte ook de moeder van het meisje gewond. Zij is naar het ziekenhuis in Heerlen gebracht.

De hulpdiensten werden rond 13.30 uur vanmiddag gealarmeerd, meldt 1Limburg. De oorzaak van de brand is vooralsnog onduidelijk. Er zijn berichten dat aan de brand een explosie voorafging, maar die kan de politie niet bevestigen.