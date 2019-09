Hulpdiensten beducht voor ongelukken met elektrische auto's

Elektrische auto's bezorgen hulpdiensten zoals bergingsmaatschappijen en de brandweer hoofdbrekens. Er is nog te weinig kennis over hoe te handelen na een ongeluk. En dat terwijl er steeds meer elektrische auto's op de weg komen. Waren er op 1 januari 2018 nog maar 22.000 volledig elektrische auto's in Nederland, nu zijn het er al 72.000.

De accu is het grootste probleem, zegt Rob van Amerongen van de Vereniging Bergings- en Mobiliteitsspecialisten. "De accu kan al beschadigd raken bij een botsing bij 50 kilometer per uur. Maar dat kun je aan de buitenkant niet zien. En dan bestaat het gevaar dat hij in brand vliegt." Bovendien is niet altijd snel te zien waar de accu zit.

Groei

Cijfers over problemen met accu's na een ongeluk met elektrische auto's zijn er niet, maar de branche ziet een gestage groei, zegt Van Amerongen, "Het hele vorige jaar waren er misschien twee van dit soort incidenten, nu zijn het er een à twee per maand."

Dat komt ook doordat er meer tweedehands modellen op de markt komen, zegt Van Amerongen. "Je weet niet altijd wat daar mee gebeurd is."

Grote risico's

Vrijwel alle elektrische auto's hebben een Lithium-Ion accu. Na een ongeluk kunnen daar scheurtjes in ontstaan die kortsluiting kunnen veroorzaken. Als dat gebeurt dan loopt de temperatuur op en ontstaat er brand.

Peter Notten is hoogleraar Energieopslag aan de Technische Universiteit Eindhoven: "De risico's waaraan hulpverleners worden blootgesteld zijn groot. Zo'n accu kan vlam vatten en er kunnen gevaarlijke gassen ontsnappen. De enige manier om er zeker van te zijn dat de auto's na een botsing niet in brand vliegen, is de accu langdurig koelen. Op de gewone manier blussen werkt vaak niet."

Beter samenwerken

Het blussen van brand in een elektrische auto kost daarom vaak veel tijd. Paul van Dooren van Brandweer Nederland: "In een bluswagen zit 2000 liter water. Bij het blussen van een gewone auto is dat genoeg, maar bij een elektrische auto niet. En op de snelweg kun je geen extra water halen."

Volgens hem moet er beter worden samengewerkt met de fabrikanten van elektrische auto's. "Ik overleg nu bijvoorbeeld met Lightyear. Die willen volgend jaar een auto die op zonne-energie rijdt op de markt brengen. Het helpt om vroegtijdig kennis te delen."

"We hebben nog niet de kennis om goed op te treden", aldus Van Dooren. "Een ongeluk met een elektrische auto kost gewoon te veel tijd."

Waterdompelcontainer

Een bergingsbedrijf uit Den Hoorn heeft speciale container ontwikkeld die gevuld wordt met water om daar een elektrische auto in onder te dompelen. Op die manier kan een accu gekoeld worden.

"De auto is daarna total loss, zegt Chris Müller van bergingsbedrijf Vreugdenhil. "Maar als een accu-pakket gaat reageren na een ongeluk is hij dat sowieso." De brandweer Haaglanden oefent op dit moment met de waterdompelcontainer.

Berger Van Amerongen is er positief over, maar heeft ook twijfel. "Het is vooralsnog de enige oplossing, maar we zijn ook bang dat er dan achteraf een schadeclaim komt omdat de auto total loss is verklaard."

Software

De RAI Vereniging, de belangenbehartiger van alle importeurs en fabrikanten, zegt dat er wel software is die bergers en brandweer kunnen gebruiken om te zien hoe ze een elektrische auto moeten aanpakken na een ongeluk. Het gaat om het zogeheten Crash Recovery System.

Maar dat systeem lost volgens de maker, het Nederlandse bedrijf Modetich, niet de problemen op waar hulpdiensten tegenaan lopen bij een ongeluk met een elektrische auto. "Het geeft aan wat voor vloeistof en types accu er in de auto zitten, maar wij kunnen niet inschatten wat er met het accu-pakket is gebeurd na het ongeval", zegt Jan Mooij, eigenaar van Moditech. "Of het gescheurd is of er een lek is ontstaan. De oplossing ligt bij de fabrikanten. Die moeten helderder zijn over wat er nodig is om zo'n accu-pakket bij een bepaald type impact veilig te stellen."

Floris Liebrand (RAI): "Ieder signaal over het ontbreken van belangrijke informatie nemen wij zeer serieus. Wij willen daarom graag in gesprek met de importeurs en Moditech om te kijken hoe de informatie verder verbeterd kan worden."

Er moet wat gebeuren, zegt Van Amerongen van de branchevereniging van bergers. "We kunnen onvoldoende inschatten wat er gebeurt als straks heel Nederland elektrisch rijdt. Als straks de A4 een keer vier uur dicht moet hebben we een probleem."