Tientallen doden door moessonregens in India

Het noorden van India is getroffen door hevige regenval. De afgelopen week zijn zeker 59 mensen omgekomen. De meeste doden vielen door overstromingen en het instorten van huizen.

Ook werden mensen geëlektrocuteerd door elektriciteitskabels die in het water terechtkwamen. Zeker vijf mensen kwamen om door slangenbeten in overstroomde gebieden.

Het openbare leven in het noorden van India is zwaar ontregeld. Veel scholen zijn bijvoorbeeld al dagen gesloten.

Evacuaties

Ook in het westen van India hebben ze last van de hevige regen. In de staat Maharashtra zijn duizenden mensen naar hoger gelegen gebieden geëvacueerd vanwege overstromingen.

Dat er eind september nog zo veel regen valt, is redelijk ongebruikelijk. Het moessonseizoen begint in juni en eindigt meestal begin september.

De weerdiensten in India verwachten dat de regen vanaf maandag gaat afnemen.