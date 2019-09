'Bedrijven en overheid maandenlang kwetsbaar door groot beveiligingslek'

"Ik schrok me rot", zegt de ontdekker van het lek, beveiligingsexpert Matthijs Koot. "Dit is een van de ernstigste situaties die ik in mijn carrière ben tegenkomen."

Of er daadwerkelijk misbruik is gemaakt van het lek, blijkt niet uit het artikel. Gevraagd waarom het Nationaal Cyber Security Center niet pro-actiever optrad, antwoordt een woordvoerder dat organisaties zelf verantwoordelijk zijn voor hun beveiliging. Vitale organisaties zouden actief benaderd zijn, maar wettelijke mogelijkheden om in te grijpen heeft de NCSC niet.