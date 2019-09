Protesterende boeren willen trekkers ondanks verbod op Malieveld parkeren

Protesterende boeren zijn niet van plan om dinsdag het parkeerbeleid van de gemeente Den Haag op te volgen. De gemeente wil dat de boeren hun trekkers bij het ADO-stadion parkeren. Daarna mogen ze naar het Malieveld om daar te protesteren.

Met de demonstratie willen de boeren het beeld dat mensen van boeren hebben veranderen, schrijft RTV Oost. In hun ogen is er steeds kritiek op de landbouwsector als het gaat over het oplossen van milieu- en natuurproblemen.

Honderden trekkers

Als het lukt om het Malieveld met trekkers te bereiken, zou het verkeer in het centrum muurvast komen te staan. De organisatie van het protest verwacht namelijk dat er honderden, misschien zelfs duizenden trekkers naar Den Haag gaan. "Ze moeten maar een oplossing verzinnen", laat Danielle Hekman van de organisatie weten. "Wij hebben het recht om te demonstreren. Wij rijden gewoon naar het Malieveld."