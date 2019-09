Honderden bevrijd uit Nigeriaans 'martelhuis'; kinderen seksueel misbruikt

De Nigeriaanse politie heeft meer dan 500 mensen, voornamelijk kinderen, bevrijd uit een 'martelhuis' in de stad Kaduna in het noorden van Nigeria. Ze zouden seksueel zijn misbruikt en uitgehongerd, soms zelfs jarenlang, zei de politie tegen de BBC.

Veel mannen en jongens hadden metalen kettingen om hun enkels toen de politie ze vond. Agenten kwam de groep op het spoor na een tip over verdachte activiteiten in het gebouw.

Het is onduidelijk hoe de slachtoffers in het huis terechtkwamen. Sommige kinderen zeiden dat hun familie ze erheen had gebracht in de veronderstelling dat het een Koranschool was, maar er zijn geen aanwijzingen dat er ooit een school was gevestigd.

Op de lichamen van de slachtoffers zijn littekens van martelpraktijken gevonden. De mannen en en jongens worden medisch onderzocht en krijgen een psychologisch onderzoek.

Op een bord boven het gebouw waar de mannen en jongens werden gevonden, staat: 'Imam Ahmad Bun Hambal centrum voor islamitische studies':