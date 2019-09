Rookruimtes in horeca definitief verboden

Alle rookruimtes in de Nederlandse horeca moeten dicht. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.

Sinds 1 juli 2008 geldt in Nederland een rookverbod in de horeca, maar er werd een uitzondering gemaakt voor speciaal aangewezen rookruimtes. Antirookvereniging CAN stapte naar de rechter, omdat de uitzondering in strijd zou zijn met een verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat ook door Nederland ondertekend is.

Het gerechtshof in Den Haag stelde CAN eerder al in het gelijk, maar de Staat ging daarop in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad verwerpt dat cassatieberoep en zegt dat rookruimtes niet wettig zijn. Het verbod op rookruimtes geldt per direct, maar het is niet duidelijk vanaf wanneer gehandhaafd wordt.

De advocaat-generaal, de juridisch adviseur bij de Hoge Raad, concludeerde een paar maanden geleden al dat de uitzonderingspositie in de Nederlandse horeca onwettig is.

Volgens de advocaat-generaal kunnen niet-rokers een sociale druk voelen om zich bij de rokers in een rookruimte aan te sluiten en het is volgens hem onvermijdelijk dat er rook ontsnapt en in de rookvrije gedeeltes van een café of restaurant terechtkomt.