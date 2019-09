Advocaten kondigen staking aan

"We hoeven er echt niet rijk van te worden, maar sommige kantoren kunnen het nu gewoon niet meer opbrengen", zegt Malewicz. "Ons stelsel voor sociaal gefinancierde rechtshulp wordt naar de knoppen geholpen."

Een onafhankelijke commissie constateerde in 2017 dat er 127 miljoen euro per jaar nodig is voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Toch wilde minister Dekker van Rechtsbescherming toen geen extra geld vrijmaken. Afgelopen Prinsjesdag bleek opnieuw dat er geen extra geld komt voor de advocatuur.

Verschillende raadslieden en kantoren hebben via Twitter laten weten dat ze meedoen aan de actie. "Wij doen mee op voorwaarde dat de hele boel platgaat", reageert advocaat Peter Plasman. "Zo niet dan is het een lachertje en wordt alleen maar duidelijk dat solidariteit ontbreekt."