Doden door zware aardbeving bij Molukken; minstens 100 gewonden

Zeker twintig mensen zijn om het leven gekomen door een zware aardbeving op de Molukken in Indonesië. De beving had een kracht van 6,5. Later volgden ook nog naschokken. Minstens honderd mensen raakten gewond.

De slachtoffers werden onder meer geraakt door vallend puin en aarde die door het natuurgeweld begon te schuiven. Meer dan 2000 mensen zouden zijn geëvacueerd.

Een ziekenhuis in de stad Ambon stortte in. Patiënten zijn weggevlucht uit het gebouw en worden buiten opgevangen. Ook een belangrijke brug en een universiteit raakten beschadigd.

Schade

Op beelden is te zien dat huizen in Ambon, waar honderdduizenden mensen wonen, deels zijn ingestort. De autoriteiten zeggen dat niet gevreesd hoeft te worden voor een tsunami. Het is nog onbekend wat de totale schade is.

In juni veroorzaakte een aardbeving met een kracht van 7,3 paniek in verschillende steden en dorpen op de Noord-Molukken. Een vrouw kwam om het leven en woningen raakten beschadigd.