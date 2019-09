Grote verkeershinder verwacht door werkzaamheden brug A12

Rijkswaterstaat verwacht zeer ernstige verkeershinder rond Utrecht door grootschalige werkzaamheden aan de Galecopperbrug. Vanaf vanavond zijn er minder rijstroken beschikbaar voor verkeer op de A12 richting Arnhem. Dat duurt ruim een maand.

Het verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid. Rijkswaterstaat waarschuwt dat weggebruikers rekening moeten houden met een half uur extra reistijd en adviseert om online navigatie te gebruiken.

"We werken samen met bijvoorbeeld Google. De actuele situatie is opgenomen in hun navigatie. Je ziet hoe druk het is op het moment dat je rijdt en de route wordt daarop aangepast", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen RTV Utrecht.

Voegovergangen

De voegovergangen van de Galecopperbrug moeten vervangen worden. Dat zijn de stalen verbindingen tussen de brug en het wegdek. Bij de renovatie van de brug, drie jaar geleden, zijn deze voegen extra onder druk komen te staan en daarom zijn ze nu aan vervanging toe.

Er wordt 24 uur per dag, zeven dagen per week in ploegendiensten gewerkt aan de brug. Rijkswaterstaat probeert geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Zo werd er voorheen bijvoorbeeld met een boorhamer gewerkt, maar daar is nu een soort zaag voor in de plaats gekomen, die minder geluid geeft.

Dat het werk niet in de verkeersluwe zomer is uitgevoerd heeft volgens Rijkswaterstaat een reden: er was toen al groot onderhoud aan de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. Een combinatie met het onderhoud aan de Galecopperbrug was te ingrijpend geweest voor het verkeer. Bovendien kan het werk niet wachten tot na de winter.

De werkzaamheden duren tot uiterlijk 8 november.