Huurders in sociale sector hebben vaker woonoverlast

Huurders in de sociale sector hebben steeds vaker te maken met overlast. Dat blijkt uit de twee jaarlijkse Corporatiemonitor Woonoverlast 2019 van de koepel van woningcorporaties Aedes. Het gaat dan vooral om geluidsoverlast en nachtelijke overlast door mensen met psychische problemen.

Aedes enquêteerde voor de monitor bijna tweehonderd woningcorporaties in Nederland. Die maken zich grote zorgen over deze burenoverlast. Meer dan 80 procent van de corporaties ziet een toename van meldingen van verward gedrag.

Het probleem ontstaat vooral doordat huurders met psychische problemen langer zonder goede begeleiding zelfstandig blijven wonen, vanwege de verschraling binnen de zorg. Daarnaast is de sociale huursector voorbehouden aan mensen met een heel laag inkomen, een groep die relatief vaak te maken heeft met psychische problemen.

Ook woningcorporaties zelf krijgen vaker de problemen die er met (verwarde) huurders zijn op hun bord, zoals verwaarlozing en vervuiling van de woning. Ook wordt er een flinke toename van agressief gedrag tegen corporatiemedewerkers geconstateerd.

46 procent van de woningcorporaties ontving daar meldingen over, tegenover 34 procent in 2017. Aedes maakt zich daar zorgen over en wil dat er beter wordt samengewerkt met bijvoorbeeld zorgverleners.