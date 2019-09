Het aantal beursgangen neemt wereldwijd hard af door onzekerheid

De handelsoorlog tussen de VS en China, de onzekerheid rond de brexit, afnemende groei, protesten in Hong Kong, en nu ook onrust in het Midden-Oosten. De lijst met economische onzekerheden is zelden zo lang geweest. Bedrijven die naar de beurs willen zien dat ook, en wachten daardoor af. Wie naar de beurs gaat, doet dat om zoveel mogelijk geld op te halen, en dat lukt beter als potentiële nieuwe aandeelhouders een gerust hart hebben.

Wereldwijd gezien is het aantal beursgangen daardoor dit jaar tot dusver een kwart minder dan in dezelfde periode van 2018. In Europa ligt het aantal beursgangen zelfs 40 procent lager, schrijft de Financial Times.

"Beleggers zijn niet meer bereid om alles blind na te jagen", zegt Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. De analist denkt dat de lucht er wat betreft beursgangen een beetje uit begint te lopen.

Ten eerste komt dat doordat beleggers zich beginnen in te dekken tegen mindere tijden. Het hoeft volgens Bender geen winter op de beurs te worden, maar het zou wel kunnen. "Nieuwkomers op de beurs worden dan als eerste afgestraft", zegt de analist.

Dat er minder risico wordt genomen bleek deze week ook uit een onderzoek van zakenbank UBS. Miljonairs en miljardairs houden volgens die zakenbank een groter deel van hun vermogen aan in geld.

Mislukkingen

Een aantal mislukte beursgangen eerder dit jaar helpen ook niet mee. De koers van het aandeel Uber, de grootste beursgang in de Verenigde Staten van 2019, staat ongeveer een kwart lager dan tijdens de beursgang. Een aandeel Lyft, een grote concurrent, verloor na de beursgang zelfs bijna de helft van zijn waarde.

Dat hoeft volgens Bender niet alles te zeggen, want "Facebook begon ook slecht", maar in de huidige situatie van grote onzekerheid helpt het niet mee om vertrouwen te tanken.