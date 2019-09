Britse premier Johnson houdt in boos Lagerhuis vast aan 31 oktober

Labour wil koste wat kost voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de EU stapt zonder dat er een akkoord met de EU is gesloten over hoe dat geregeld moet worden. Bij zo'n no-deal-brexit komen er strenge controles op grensovergangen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en krijgt vooral de Britse economie harde klappen.

Johnson zegt dat hij dat wil voorkomen, maar aan de commentaren uit Brussel te horen, zijn de Britse onderhandelaars nog steeds niet met nieuwe voorstellen gekomen die een akkoord dichterbij brengen.

De oppositie vreest dat er geen overeenstemming komt en heeft daarom een wet aangenomen die de regering dwingt in Brussel uitstel te vragen als op 19 oktober nog geen akkoord is bereikt. Johnson heeft eerder gezegd dat hij nog liever "dood in een greppel ligt", dan dat hij naar Brussel moet om uitstel te regelen.

Vernietigend oordeel Hooggerechtshof

Johnson kreeg harde kritiek op het besluit van eerder deze maand om het Lagerhuis naar huis te sturen. Het Hooggerechtshof draaide dat gisteren een vernietigende uitspraak terug. Het besluit van Johnson was onwettig en bovendien heeft Johnson de koningin misleid door haar onder valse voorwendselen te adviseren het parlement te schorsen, oordelen de 11 opperrechters unaniem.

Eerder vandaag herhaalde de hoogste juridische adviseur van Johnson dat de regering het oneens is met de uitspraak, maar zich er wel bij neerlegt. Ook Johnson liet zich vanavond in die woorden uit; in zijn ogen hadden de rechters zich er vooral niet mee moeten bemoeien. "Het was verkeerd om zich in een tijd van grote nationale tegenstelling uit te spreken over een politieke kwestie", zei hij.