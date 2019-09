Minister ziet voorlopig niets in hogere straffen voor jonge daders

Minister Dekker voor Rechtsbescherming wil nog niet aan hogere straffen voor jonge daders. De ouders van de vermoorde Romy, Savannah en Nick boden hem vanmiddag 90.000 handtekeningen aan bij een petitie die oproept om de straffen voor minderjarigen te verhogen.

"Er is nu geen genoegdoening voor nabestaanden in het jeugdstrafrecht", zegt Marion Nieuwburg, de moeder van Romy. Haar dochter werd net als Savannah en Nick vermoord door een minderjarige dader. De opgelegde straffen variëren tussen de een en twee jaar cel en daarnaast jeugd-tbs. De ouders zouden dat willen verhogen naar vijf jaar.

"Deze mensen hebben zelf ook levenslang, dat is een aangrijpend verhaal", reageert Dekker. Maar hij wil niet zomaar instemmen met hogere straffen. "Het is een dilemma. Ik ben er niet volledig van overtuigd dat zwaarder straffen de oplossing is", zegt hij. "We kunnen jonge daders al wel jeugd-tbs geven. Daarmee kunnen we ze langer vasthouden", zegt Dekker.

De partijen VVD, PVV en CDA steunen de oproep van de ouders en willen de jeugdstraffen ook verhogen. "Deze ouders hebben gelijk. Bij heel serieuze delicten horen ook serieuze straffen", vindt Kamerlid Van Toorenburg van het CDA.

We spraken de ouders in juli uitgebreid over hun petitie. "Daders moeten door, maar dat kan ook achter slot en grendel":