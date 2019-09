Vier jaar plus tbs voor man die 16-jarige vasthield als jihadbruid

Een 41-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging wegens het voorbereiden van misdrijven met een terroristisch oogmerk. Hij ontvoerde onder meer een 16-jarig meisje als jihadbruid.

Eerder legde de rechtbank van Oost-Brabant Marlon G. een lagere straf op, omdat er niet genoeg bewijs was voor het voorbereiden van terroristische misdrijven. Hij kreeg toen 2 jaar cel voor ontvoering en mishandeling. Zowel het Openbaar Ministerie als G. gingen in beroep.

Volgens het hof is er wel genoeg bewijs. Op de computer van G. werden documenten met jihadistisch gedachtegoed gevonden en informatie voor een vertrek naar IS-gebied in Syrië en Irak. Ook had hij vlaggen van IS en radicaal islamitische literatuur in huis.

16-jarige jihadbruid

In juli 2016 haalde G. een destijds 16-jarig meisje op in Heesch en nam haar zonder toestemming van haar moeder mee naar België. Drie weken lang hield hij haar vast en mishandelde hij haar.

Het meisje werd uiteindelijk teruggevonden in Antwerpen. Eerder verklaarde ze tegen de NOS doodsbang te zijn voor G. "Dag en nacht leefde ik in angst. Ik kon niet aan hem ontkomen. Zowel fysiek als geestelijk had hij mij volledig in zijn macht." De man en het meisje traden in een islamitisch huwelijk.

G. heeft volgens deskundigen een ernstige persoonlijkheidsstoornis, schrijft Omroep Brabant. Bovendien is de kans op herhaling groot. Daarom legt het gerechtshof hem ook tbs met dwangverpleging op. Daarnaast moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 5000 euro betalen.