Kinderspeelgoed en babyfoons vaak makkelijk te hacken

De beveiliging van kinderspeelgoed en babyfoons is onvoldoende, waardoor ze vaak eenvoudig te hacken zijn. Dat is de conclusie van het Agentschap Telecom na een steekproef. Het Agentschap testte in totaal 22 veelgebruikte consumentenapparaten die zijn verbonden met internet. Twintig van dit soort 'slimme apparaten' bleken "schrikbarend slecht beveiligd".

Onder andere routers, sloten, speelgoed en babyfoons werden getest. Bij het digitale speelgoed bleken de camera's makkelijk te hacken. Angeline van Dijk, directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap, noemde dit in het NOS Radio 1 Journaal zorgelijk.

Het digitale speelgoed is gevoelig voor hackers omdat het vaak wordt aangesloten op slecht beveiligde netwerkverbindingen. Ook zijn de standaardinstellingen in veel gevallen onveilig. Daarbij komt dat gebruikers van de babyfoons en het speelgoed de nieuwe veiligheidsfuncties vaak niet installeren, omdat de updates lastig en omslachtig zijn.