Radiopresentator maakt excuses voor antisemitische uitspraken van beller

Radiopresentator Morad El Ouakili van BNNVARA is door het stof gegaan voor het ruimte bieden aan een beller die uitgebreid zijn Jodenhaat kon toelichten. "Ik begrijp dat ik daar mensen mee heb gekwetst en excuus is dan ook zeker op z'n plaats", zei El Ouakili afgelopen nacht bij aanvang van het NPO Radio 1-programma Gaan!.

Een man die zichzelf 'Mario' noemde, kwam tijdens het programma in de nacht van maandag op dinsdag zo'n 8 minuten aan het woord. De beller deed meerdere antisemitische uitspraken. Zo sprak hij over "geldgierig Jodengespuis" en zei hij: "Die lui moeten echt uitgeroeid worden, wereldwijd."

De presentator liet hem doorpraten en sprak hem niet direct aan op zijn antisemitische uitspraken. Ook las hij positieve reacties van andere luisteraars voor.

'Had nooit mogen gebeuren'

De presentator kwam afgelopen nacht terug op de uitzending. Het had nooit mogen gebeuren, zei El Ouakili. Hij zei zijn best te gaan doen dat zoiets nooit meer voorkomt.

"De commotie die dit moment heeft veroorzaakt, is terecht en dat heeft me aan het denken gezet. Ik had moeten ingrijpen toen ik doorhad wat voor vlees ik in de kuip had. Vanuit mijn nieuwsgierigheid doorvragen was ongepast, omdat dat soort abjecte ideeën gewoonweg fout zijn. Vanaf het moment dat de grove woorden 'Jodengespuis' en 'uitroeien' vielen, had ik het gesprek moeten beëindigen."

"De discussie die ik nu online lees over dat ik hem aan het woord liet omdat ik een Marokkaans-islamitische achtergrond heb en antisemitisme daarom goedkeur, doet me wat", zei de presentator ook. "Wie me al wat langer kent, weet beter. Ik hou van al mijn luisteraars, waar je ook vandaan komt."

'Schokkende uitspraken'

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft meerdere meldingen van luisteraars binnengekregen die de antisemitische uitspraken als zeer schokkend ervoeren. "Het is goed dat de presentator excuses heeft aangeboden, maar het blijft een heel ernstige zaak en open wond. Mensen zijn geschokt en helemaal van de kaart, hoe kan dit gebeuren?", zegt directeur Hanna Luden.

BNNVARA heeft gisteren op Twitter excuses aangeboden. "Deze luisteraar had absoluut niet de ruimte mogen krijgen om zijn antisemitische uitspraken te verkondigen. Hiervoor bieden we onze excuses aan. Het gesprek had direct moeten worden afgekapt of de spreker had zijn woorden terug moeten nemen."

Dat is onvoldoende, vindt de CIDI-directeur: "Deze zaak is voor ons ook een belangrijke waarschuwing. De directie van BNNVARA moet hier leiderschap tonen en publiek en formeel afstand nemen. Ik heb alleen een tweet gezien."

Ook ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers reageerde gisteren op de uitzending. "Een beller mag acht (!) minuten lang op NPO Radio 1 antisemitisch gif spuien. En de presentator van dienst meldt dat de antisemiet op de Radio-1-app bijval krijgt. Mag hopen dat dit niet ongestraft blijft!", twitterde hij.

CIDI-directeur Luden benadrukte verder nadrukkelijk afstand te willen nemen van discriminerende uitspraken die online ook ten opzichte van El Ouakili worden gemaakt.