Mont Blanc-gletsjer staat op instorten

Een groot deel van de Planpincieux-gletsjer aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc dreigt in te storten. 250.000 kubieke meter ijs dreigt naar beneden te komen in de vorm van ijslawines. De beweging van het onveilige deel van de gletsjer heeft een snelheid van 50-60 centimeter per dag bereikt.

In het Aosta-dal zijn daarom twee hoofdwegen afgesloten en gebouwen en huizen ontruimd. De burgemeester van het Italiaanse dorpje Courmayeur nam de beslissing nadat hij geïnformeerd was over de risico's.

Klimaatcrisis

Snel verdwijnende gletsjers zijn een symptoom van klimaatverandering. "Deze fenomenen laten opnieuw zien hoe de berg een periode van grote veranderingen doormaakt als gevolg van klimaatfactoren", zegt de burgemeester van Courmayeur. "Daarom is de berg nu bijzonder kwetsbaar".

De gletsjer wordt al sinds 2013 bestudeerd door de Stichting Safe Mountain. De stichting sloeg alarm toen ze een versnelling in de smeltbeweging opmerkte. In hetzelfde gebied wordt ook een andere gletsjer, de Whymper, geobserveerd.

Een jaar geleden overleden twee toeristen en werden meer dan honderd mensen geëvacueerd in Courmayeur als gevolg van landverschuivingen in het Val Ferretgebied. De slachtoffers werden in de buurt van Planpincieux in hun auto meegesleurd door de modder.

De Mont Blanc is de hoogste berg in de Alpen met een hoogte van 4.810 meter.