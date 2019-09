Kamer wil opheldering over teruggeven paspoort aan jihadisten

De Tweede Kamer wil opheldering van staatssecretaris Broekers-Knol over haar besluit om vijf jihadisten hun Nederlandse paspoort terug te geven. Er is veel onbegrip over die beslissing en daarom moet ze binnenkort uitleg komen geven in een debat.

Broekers-Knol schreef vanavond in een brief aan de Kamer dat haar besluit een direct gevolg is van een uitspraak van de Raad van State. Die oordeelde in april dat twee andere jihadisten hun ingetrokken paspoort terug moesten krijgen, omdat niet bewezen kon worden dat ze op 11 maart 2017 nog aangesloten waren bij verboden terreurorganisaties in Syrië en Irak.

Op die datum publiceerde het kabinet de lijst met verboden organisaties en konden uitreizigers dus weten dat ze hun Nederlandse paspoort in de waagschaal stelden.

Broekers-Knol schrijft dat ze zich genoodzaakt zag ook in deze vijf gevallen het paspoort terug te geven. Bij deze mannen zijn er volgens haar ook onvoldoende aanwijzingen dat ze in 2017 nog aangesloten waren bij verboden strijdgroepen.

"Laat het maar voor de rechter komen"

Regeringspartij CDA vindt dat de staatssecretaris veel te vroeg de handdoek in de ring gooit. Ze had moeten afwachten of de Raad van State in deze vijf gevallen hetzelfde oordeel zou vellen, vindt Kamerlid Madeleine van Toorenburg.

"Laat het maar voor de rechter komen. En dan zien we wel wie er bescherming krijgt: de terroristen of de Nederlandse samenleving. Wat ons betreft de Nederlandse samenleving."

De meeste partijen willen vooral voorkomen dat de jihadisten met hun teruggegeven paspoort naar Nederland komen. "Ik wil die mensen niet in Nederland hebben", zegt VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius. "We moeten alles uit de kast halen om dat te voorkomen." Daarom wil ze ook minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bij het debat hebben.

Broekers-Knol keek naar aanleiding van het vonnis van de Raad van State opnieuw naar in totaal elf zaken waarin de Nederlandse nationaliteit is afgepakt. In zes gevallen is er volgens haar wel voldoende bewijs dat de betrokkenen in 2017 nog aangesloten waren bij terreurgroepen. De paspoorten van die personen blijven ingetrokken, al hebben ze wel beroep aangetekend.