Emoties lopen hoog op bij zaak over vermoedelijke bloedwraak

Tegen een 38-jarige man uit het Duitse Bochum is achttien jaar celstraf geëist omdat hij in oktober 2017 in Winterswijk een man met een hamer doodsloeg.

Het slachtoffer, een 58-jarige man uit Winterswijk, werd eerst aangereden met een auto en vervolgens door de bestuurder meerdere keren op zijn hoofd geslagen met een hamer. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Bloedwraak

Volgens het Openbaar Ministerie was er een familievete tussen de mannen die allebei opgroeiden in Kosovo. De vader van de verdachte zou in het verleden in Kosovo zijn omgebracht door de broer van het slachtoffer. De moord moet volgens de officier van justitie daarom gezien worden als bloedwraak.

De 38-jarige verdachte ontkent alles, maar op zijn jas zijn dna-sporen van het slachtoffer gevonden en volgens het Openbaar Ministerie zijn er uit het onderzoek geen andere aannemelijke scenario's naar voren gekomen.

'Ik haat je'

Omroep Gelderland meldt dat de emoties vandaag hoog opliepen in de rechtbank in Zutphen. De twee dochters van het slachtoffers zijn ervan overtuigd dat de verdachte hun vader doodde. "Je hebt ons leven kapotgemaakt. Ik haat je zó intens dat ik hoop dat je levenslang krijgt", sprak een van hen.