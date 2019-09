Tbs'er De Rooyse Wissel filmt stiekem in kliniek en zet beelden online

Een patiënt van tbs-kliniek De Rooyse Wissel heeft video's gemaakt in de kliniek en op YouTube geplaatst. Op de beelden is te zien hoe hij tegen de regels in ruimtes, patiënten en medewerkers filmt.

Met een telefoon en een smartwatch legde de man zaken vast die hij naar eigen zeggen aan de kaak wil stellen. Zoals zijn voorraadje medicijnen. "Dat krijg je elke dag", zegt hij terwijl hij zichzelf filmt "Als ik dit twee weken opspaar, heb ik een dodelijke dosis. Er wordt niet gecontroleerd of je het inneemt." Ook filmt hij zichzelf met een kartelmes. "Die mogen wij natuurlijk niet in ons bezit hebben, maar ja, controle is er niet."

De Rooyse Wissel bevestigt tegenover 1Limburg dat de beelden zijn gemaakt in de kliniek bij Venray, maar spreekt de beschuldigingen van de patiënt tegen. Een woordvoerder zegt dat gecontroleerd wordt of medicijnen worden ingenomen. "Middels mondcontrole en het periodiek meten van bloedspiegels."

Het mes dat de man laat zien wordt volgens een woordvoerder gebruikt bij kooklessen of als mensen bijvoorbeeld een broodje willen snijden. "Daar is toezicht op en de messen worden na gebruik weer ingenomen." Ook de suggestie van de man dat hij zelf zijn kamerdeur kan openen is volgens de kliniek niet waar.

Apparatuur in beslag genomen

De beelden die de patiënt gisteren online zette, zijn dit voorjaar gemaakt. De telefoon en smartwatch werden kort daarna ontdekt bij een reguliere controle en zijn in beslag genomen. Patiënten mogen geen opname-apparatuur in hun bezit hebben.

Ook mogen ze niet op internet. Hoe de beelden nu dan toch online zijn gekomen, is onduidelijk. "Dat kan bijvoorbeeld via zijn netwerk zijn gegaan." De kliniek heeft geen maatregelen getroffen tegen de man, maar laat wel weten dat hij voorlopig geen nieuwe vrijheden krijgt, die passen bij de verdere stappen in zijn behandeling. "Het is duidelijk dat hij niet kan omgaan met de vrijheden in de kliniek."

Kliniek wil beelden offline

De Rooyse Wissel heeft YouTube gevraagd de beelden offline te halen omdat patiënten en medewerkers in beeld zijn gebracht en ook met naam en toenaam genoemd worden. De kliniek wil daarnaast dat het hele kanaal van de man wordt verwijderd omdat hij het kanaal 'Rooyse Wissel 'heeft genoemd. Daardoor lijkt het volgens de kliniek alsof het om hun officiële kanaal gaat.