Doden en gewonden door krachtige aardbeving in noordwesten van Pakistan

Het noordwesten van Pakistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5.8. Daarbij zijn minstens negentien mensen om het leven gekomen en meer dan driehonderd gewond geraakt.

Het epicentrum van de beving lag op tien kilometer diepte onder het stadje Jhelum, maar de grootste schade was in Mirpur in het Pakistaanse deel van Kashmir. Daar stortten woningen en winkels in en werden doorgaande wegen uit elkaar getrokken.

De aardbeving werd in de ruime omgeving gevoeld, zoals in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, zo'n 120 kilometer naar het noordwesten. Daar renden mensen de straat op uit angst voor het instorten van gebouwen.

Het gebied wordt vaker getroffen door aardbevingen. Een van de zwaarste was in 2005, toen meer dan 80.000 mensen omkwamen.